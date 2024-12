Zapnijcie pasy! Niebawem na antenie stacji TVN znów pojawi się uwielbiany przez widzów program taneczny "You Can Dance". Teraz ogłoszono, kto tym razem zasiądzie w fotelach jurorów. Możemy liczyć m.in. na znaną piosenkarkę pop.

Jak pisaliśmy w naTemat, program "You Can Dance - Po prostu tańcz" zadebiutował w polskiej telewizji w 2007 roku i oparty jest na amerykańskim formacie "So You Think You Can Dance". Emitowany był na kanale TVN do 2016 roku. W roli prowadzącej pierwszych kilku edycji widzieliśmy dziennikarkę Kingę Rusin, zaś od szóstej odsłony aktorkę i piosenkarkę Patricię Kazadi.

Na fotelach jurorskich stale zasiadali natomiast choreograf Agustin Egurrola i obecny prowadzący "Top Model" Michał Piróg. Trzeci juror zmieniał się co jakiś czas. Najpierw uczestników programu oceniała Weronika Marczuk, potem Kinga Rusin, Maciej Florek oraz Ida Nowakowska.

"You Can Dance" wraca na antenę TVN. Kto będzie jurorem?

O tym, że telewidzowie doczekają się kolejnej edycji "You Can Dance" na TVN, dowiedzieliśmy się pod koniec października bieżącego roku. Wspomnijmy, że wcześniej na krótką chwilę licencję tanecznego show przejęła Telewizja Polska. W 2021 roku na TVP emitowano więc program o nazwie "You Can Dance – Nowa Generacja", który liczył tylko dwa sezony.

Po 9 latach przerwy format powróci na TVN z zupełnie nowym składem jurorskim. W programie śniadaniowym pokazano nagranie z planu zdjęciowego spotu reklamującego nadchodzącą edycję. W 2025 roku przyszłych uczestników będą oceniać piosenkarka Mery Spolsky, która była gospodynią show "Drag Me Out", gwiazdor "Tańca z gwiazdami" Polsatu, Michał Danilczuk, raperka i tancerka hip-hopowa Ryfa Ri, a także znany z "Miasta 44" Bartosz Porczyk.

Nowym prowadzącym "You Can Dance" został za to Maciej Dowbor, dawny gospodarz programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Polsatu i obecny prezentem "DD TVN".

– Lubię dokładność, uwielbiam pasję. Przede wszystkim szukam też dobrych umiejętności i osobowości. To jest coś, co w połączeniu może nam dać naprawdę wariację sukcesu – oznajmił w programie "DD TVN" Danilczuk. – Taniec to jest nieodłączna część sceny, więc się jaram – dodała Ryfa Ri.

Przypomnijmy, że ostatni casting do "You Can Dance", którego premierę zaplanowano najpewniej na wiosnę, odbył się 1 grudnia w Warszawie.

