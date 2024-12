Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Do niecodziennego zdarzenia doszło w pociągu "Wysocki" kursującym między Bielsko-Białą a Gdynią. Gdy ojciec dziecka chciał zapłacić za przejazd, okazało się, że konduktorka nie ma pełnej kwoty reszty. Kobieta uznała, że "nie będzie wydawała ze swoich", po czym odwróciła się i odeszła. Oto stanowisko PKP w tej sprawie.

Afera z PKP Intercity. Konduktorka nie wydała reszty za bilet i odeszła

Sprawę opisała "Gazeta Wyborcza". Wszystko zaczęło się od kontroli biletów. Okazało się wtedy, że chłopiec w wieku szkolnym nie ma przy sobie legitymacji, która uprawnia dzieci i młodzież do zniżki w wysokości 37 proc. na bilet w drugiej klasie EIC.

Rodzice nie zgłosili tego wcześniej konduktorce. Oznaczało to, że muszą kupić dziecku bilet oraz zapłacić karę. W sumie było to 188,59 zł. Ojciec dziecka chcąc zapłacić, wręczył konduktorce 200 zł, ta wydała tylko 7 zł, choć powinna była wydać 11,41 zł.

Kobieta wytłumaczyła się tym, że "ma przy sobie tylko tyle reszty". – Nie będę państwu wydawać reszty ze swoich prywatnych pieniędzy. Pasażer ma obowiązek mieć przy sobie odliczoną kwotę – dodała.

PKP Intercity odniosło się do tej sprawy i wskazało, że konduktorka powinna była wystawić wezwanie do zapłaty, a nie żądać od pasażera pełnej kwoty bez wydawania reszty. Maciej Dutkiewicz z PKP Intercity stwierdził, że takie wezwanie należy uregulować w ciągu trzech dni.

Co nam grozi za podróż bez biletu?

Wsiadanie do pociągu PKP Intercity bez biletu lub z biletem, ale bez dokumentu potwierdzającego zniżkę, wiąże się z różnymi konsekwencjami, w zależności od sytuacji:

Podróż bez biletu:

Kupno biletu u konduktora: Możesz kupić bilet bezpośrednio u konduktora, ale: Musisz to zrobić natychmiast po wejściu do pociągu, zgłaszając się do konduktora (najlepiej jeszcze przed zajęciem miejsca). Do ceny biletu doliczana jest opłata za wystawienie biletu w pociągu (tzw. opłata pokładowa), chyba że wsiadłeś na stacji, gdzie nie było kasy biletowej ani automatu biletowego

Brak zgłoszenia i bilet u konduktora:

Jeśli konduktor zastanie Cię w pociągu bez biletu i bez wcześniejszego zgłoszenia, traktowane jest to jako jazda na gapę.

Brak dokumentu potwierdzającego zniżkę:

Nałożenie dopłaty: Jeśli posiadasz bilet ze zniżką, ale nie masz przy sobie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do zniżki (np. legitymacji studenckiej), konduktor ma prawo naliczyć opłatę w wysokości różnicy między biletem ulgowym a normalnym oraz dodatkową opłatę manipulacyjną. Możliwość okazania dokumentu później: W niektórych przypadkach przewoźnik daje możliwość okazania dokumentu w określonym terminie (zwykle w ciągu kilku dni) w punkcie obsługi klienta, co pozwala uniknąć dodatkowych opłat.

Kara za brak biletu lub dokumentu:

Jeśli odmówisz kupienia biletu lub zapłacenia opłaty dodatkowej w pociągu, konduktor wystawi wezwanie do zapłaty. Opłata za jazdę bez ważnego biletu może wynosić kilkaset złotych (zależy od przewoźnika i trasy), a jeśli nie zostanie uregulowana w terminie, może być powiększona o dodatkowe koszty windykacyjne.

Unikanie problemów: