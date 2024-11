Przystanek Włoszczowa. Tam do Pendolino już nie wsiądziesz

Zmiany rozkładu jazdy PKP wzbudziły kontrowersje. We Włoszczowie, gdzie dotychczas zatrzymywały się pociągi Pendolino , decyzja o ich usunięciu spotkała się z niezadowoleniem lokalnych polityków i mieszkańców. Dariusz Czechowski, starosta włoszczowski, nie ukrywa, że jest to decyzja, która wpływa negatywnie na lokalną komunikację. Na proteście pojawił się nawet kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta – Karol Nawrocki , który po przemówieniu odjechał ze stacji "w dalszą podróż".

Mieszkańcy alarmują, że z pociągów Pendolino korzysta wielu podróżnych, którzy dzięki połączeniom ekspresowym mają łatwy dostęp do stolicy i innych większych miast. Zarząd PKP wskazuje jednak, że w tej niewielkiej miejscowości odnotowuje się średnio 7 pasażerów na każdym pociągu ekspresowym.

Nowy rozkład PKP. Z tych stacji też zniknie Pendolino

Podobne opinie pojawiają się w Ciechanowie, gdzie mieszkańcy również nie zgadzają się z decyzją o wykluczeniu miasta z tras Pendolino . Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, podkreślił, że takie działania są sprzeczne z polityką rozwoju średnich miast. W odpowiedzi PKP Intercity wskazuje, że liczba pasażerów nie uzasadniała dalszego zatrzymywania Pendolino, ale obiecuje w zamian więcej pociągów, choć wolniejszych, ale za to tańszych.

Zmiany w rozkładzie jazdy obejmą również inne miejscowości, takie jak Wałbrzych czy Jelenią Górę. W tych miastach także znikną ekspresowe połączenia z Warszawą . Mimo to samorządowcy nie poddają się i wciąż walczą o zmianę decyzji. Prezydenci Wałbrzycha i Jeleniej Góry wyrażają zaniepokojenie, że odcięcie tych miast od szybkiej kolei spowoduje izolację ich mieszkańców.

Pozytywne zmiany w nowym rozkładzie PKP

Jednak nie wszędzie zmiany są negatywne. Nowy rozkład jazdy ma także swoje pozytywne strony. Od grudnia Pendolino pojawi się w Poznaniu i Szczecinie . Pociągi te będą kursować ze stolicy na zachodnie Pomorze, pokonując trasę w zaledwie 4 godziny i 18 minut. Zwiększy się także liczba połączeń międzynarodowych, w tym do Czech i Niemiec.

PKP Intercity zapowiada także rozwój innych połączeń krajowych. Do najpopularniejszych miast, takich jak Kraków czy Gdańsk, będzie można dojechać szybciej, a same pociągi będą wygodniejsze. W rozkładzie pojawią się nowe pociągi kategorii Intercity, które zastąpią starsze składy TLK. Dzięki tym zmianom podróżni zyskają dostęp do klimatyzowanych pociągów z Wi-Fi i gniazdkami elektrycznymi.