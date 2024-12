Ojciec pani Magdaleny: Przez cztery lata dorosły facet robił jej krzywdę

– Przez cztery lata dorosły facet robił jej krzywdę. Nie rozumiem, jak można inne sprawy do tego łączyć. Nie o to zupełnie chodzi. Nigdy bym sobie na takie rzeczy nie pozwolił. Dobro mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze – opowiedział.

Jak dodał, "do końca życia będę żył z obrazem, kiedy prowadzę moją córkę za rączkę do pokoju, w którym ona będzie się bawiła ze swoim oprawcą".

W programie TVP Info pojawiła się też pani Magdalena. – Tym, że jestem tutaj, chcę pokazać i powiedzieć im, że nie są same i że da się z tym wygrać. Nie jest to łatwa droga, ale można. I można to przeżyć, i warto jest to wyleczyć. Na koniec tej drogi czeka ogromna ulga i normalne życie – powiedziała.