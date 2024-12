Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak mówił na ten temat podczas konferencji prasowej. – W ramach audytu w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku, sprawdzana była sprawa doprowadzenia małoletniej w latach 2009-2012 do innych czynności seksualnych przez syna jednego z byłych posłów – przekazał śledczy.

Śledztwo w sprawie syna Jacka Kurskiego. Nowe informacje

Rzecznik oznajmił, iż "efektem końcowym analizy była notatka o objętości 79 stron". – Po stwierdzeniu szeregu nieprawidłowości prokurator zdecydował o podjęciu na nowo tego śledztwa i w tym zakresie postępowanie przekazał do prokuratury w Toruniu , a także powiadomił Prokuraturę Krajową o podejrzeniu przekroczenia uprawnień przez prokuratorów prowadzących postępowanie – tłumaczył.

– W zakresie drugiego postępowania zostało ono przekazane do prokuratury w Poznaniu . Prokurator podjął decyzję pod koniec listopada o odmowie wszczęcia śledztwa. Z tą decyzją prokuratora zapoznał się jego przełożony i jeszcze w zeszłym tygodniu podjął decyzję o uchyleniu postanowienia i o wszczęciu śledztwa – wskazał.

– To wszczęte postępowanie dotyczące przekroczenia uprawnień w związku z prowadzeniem postępowania w Gdańsku zostanie przejęte przez wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej – doprecyzował.

Kurski reaguje na to, co się dzieje w sprawie jego syna

Sprawę skomentował również Jacek Kurski. "Operacja sklejenia mnie poprzez pomówienie syna z odrażającym oskarżeniem o pedofilię jest kulminacją działań i ataków na mnie podjętych przez Tuska: od bezprawnego, wbrew ustawie o NBP, odwołania z Rady Dyrektorów Banku Światowego – do hejtu i linczu na prywatności tj. kradzieży poufnych dokumentów dotyczących sakramentu małżeństwa z Trybunału Metropolitalnego, co jest barbarzyństwem dotąd w Polsce niespotykanym. Państwo Tuska, w tym służby, zostały zaprzęgnięte do wyeliminowania mnie z życia publicznego – napisał w poniedziałek na portalu X były prezes TVP.