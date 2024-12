"Harry Potter" stał się fenomenem na skalę światową. Kilometrowe kolejki potrafiły ustawiać się pod księgarniami w dniu premiery któregoś z tomów czarodziejskiej serii. Dzieci pokochały "chłopca, który przeżył" i same zamarzyły o tym, by uczyć się w Hogwarcie. Pytanie o to, do którego domu należysz, nadal pada z ust zarówno wiernych fanów uniwersum, jak i jego dawnych miłośników.