Z kolei 9 lipca Katarzyna Bosacka napisała na Instagramie: "Dokładnie rok temu moje życie wywróciło się do góry nogami, boleśnie strącając mnie w rozpacz. Dziś wiem, że [...] wszystko w życiu jest po coś. Że każdy kryzys można pokonać i przekuć w naprawdę dobrą zmianę. Wiele zależy od nas samych. [...] Zapewniam Was: jest nowe życie po Wielkiej Zmianie, ba, nawet lepsze, szczęśliwsze i jeszcze bardziej wypełnione miłością – podkreśliła. Później też wyjawiła, że jest w nowym związku .

Katarzyna Bosacka: czy wybaczyła mężowi?

– Było, minęło, po co rozgrzebywać stare rany? Jestem już w zupełnie innym miejscu. Przeszłam przez traumę, potem długą terapię, wróciłam do zdrowia psychicznego, jestem w nowym, bardzo udanym związku, w którym znalazłam spokój i miłość – powiedziała Bosacka, potwierdzając informację o nowym partnerze.

Wspomniała też o (podobno) byłej kochance swojego eksmęża. – A pani G.? Widuję ją często w mediach, gdzie wypowiada się o tym, jak ważne jest zdrowie psychiczne kobiet, dzieci i nastolatków. A w życiu prywatnym? Nie mi to oceniać, niech to ocenią jej wyborcy – podkreśliła.

I zwróciła się do innych kobiet: "Wszystkim kobietom w podobnej do mojej sytuacji mogę powiedzieć jedno: walczcie o siebie, zadbajcie o swój dobrostan psychiczny u terapeuty, psychologa czy najlepiej — psychiatry, spełniajcie swoje marzenia, wychodźcie do ludzi. I zawsze idźcie do przodu, jesteście piękne, jesteście mądre, życie przed wami".