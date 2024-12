Jaka pogoda na święta Bożego Narodzenia?

W 2024 roku ostatnia prosta przed świętami z zimą będzie miała mało wspólnego. W zasadzie aż trudno uwierzyć, że w niektórych regionach kraju temperatura podskoczy do 10-11 st. C. Widać to na mapach IMGW, które uwzględniają okres 14-23 grudnia. Do tego możemy spodziewać się wiatru i opadów deszczu.