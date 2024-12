Do soboty (14 grudnia) będzie chłodno. Możliwe będą nawet dwucyfrowe mrozy. W rejonach rozpogodzeń i rozjaśnień na południu Polski pojawi się mróz poniżej -10 stopni. Po weekendzie czeka nas jednak wyjątkowe ocieplenie, o czym poniżej w tekście.

Zawieje śnieżne pojawią się w nocy z soboty na niedzielę (14/15 grudnia). Mogą znacznie ograniczać widoczność na drogach. Opadom śniegu ma towarzyszyć porywisty wiatr. To zjawisko będzie przemieszczać się z zachodu na wschód kraju.

W niedzielę (15 grudnia) zawieje śnieżne mają objąć prawie cały kraj. Śnieg będzie padać czasem przelotnie, czasem intensywnie, co może prowadzić do powstania pokrywy śnieżnej – podaje IMGW. Na wschodzie i południu Polski może spaść do 5 centymetrów śniegu.