Prognoza pogody w niedzielę. Czy będzie padać?

Temperatura zacznie rosnąć. Na północnym zachodzie kraju można spodziewać się 6-7°C, w centralnej Polsce będzie to 2-5°C, a na południu termometry pokażą 3°C, a w Zakopanem 0°C.

Wiatr będzie umiarkowany, a w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Na Wybrzeżu wiatr może wiać z prędkością do 75 km/h, co obniży odczuwalną temperaturę. Jak informują synoptycy z IMGW warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na nasze samopoczucie.