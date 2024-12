Będzie zmiana w przepisach? Chodzi o fotoradary

Aktualnie to Główny Inspektorat Transportu Drogowego musi udowodnić wykroczenie. A to bywa trudne na przykład w sytuacji, kiedy część kierowców podaje dane osób przebywających za granicą. Albo w ogóle nie odbierają listu poleconego z GITD.

Jak zaznacza portalsamorzadowy.pl, Ministerstwo Infrastruktury chce poprawić egzekucję i może to zrobić na wzór państw Zachodnich. Chodzi o odwrócenie systemu tak, żeby to właściciel lub posiadacz auta musiał udowodnić, kto kierował w momencie popełnienia wykroczenia, jeśli faktycznie on sam nie był kierowcą w danej sytuacji.