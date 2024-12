Jednym z największych hitów jest promocja na świeże płaty karpia ze skórą marki Marinero. Od poniedziałku do środy (16-18 grudnia) tę świąteczną rybę można zdobyć za darmo.

Warunkiem jest zrobienie zakupów za co najmniej 69 zł oraz zeskanowanie karty lub aplikacji Moja Biedronka . Każdy klient może skorzystać z promocji raz dziennie, a limit wynosi 1 kg na kartę. Otrzymany voucher pokrywający 100 proc. wartości produktu będzie można wykorzystać w dniach 22-23 grudnia.

Jeśli planujecie świąteczne wypieki, to we wtorek 17 grudnia twaróg sernikowy President będzie w promocyjnej cenie 7,79 zł za 1 kg (zamiast 17,79 zł). To o ponad połowę taniej. Aby skorzystać z tej promocji, wystarczy zeskanować kartę Moja Biedronka, pamiętając o limicie – maksymalnie trzy opakowania na kartę.