Ksiądz powiedział, co zrobić ze starym różańcem. Jest jeden sposób "z szacunkiem"

Zastanawialiście się kiedyś, co zrobić z różańcem, z którego już nikt nie będzie korzystał? Może jest zepsuty, a może to pamiątka po kimś, ale mimo tego nie chcemy jej zachować. Ksiądz wyjaśnił, że różańca nie możemy tak po prostu wyrzucić do kosza. Jest jeden główny sposób, by pozbyć się go "z szacunkiem". Co to znaczy?