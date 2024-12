Stowarzyszenie Katechetów Świeckich wyraziło swój sprzeciw wobec polityki edukacyjnej minister Barbary Nowackiej. W liście otwartym podkreślili, że wprowadzone zmiany mogą prowadzić do marginalizacji religii w szkołach.

Nowacka "nie dotrzymała słowa". Katecheci czują się dyskryminowani

Stowarzyszenie zarzuca Barbarze Nowackiej brak konsultacji ze środowiskiem katechetów. "Dlaczego, pomimo zapowiadanych przez Panią i Pani pracowników konsultacji z naszym środowiskiem, nie dotrzymała Pani słowa i nie spotkała się do tej pory z nauczycielami religii zrzeszonymi między innymi w naszym stowarzyszeniu?" – pytają w liście.

Zwolnieni katecheci mają uczyć dzieci edukacji zdrowotnej

Stowarzyszenie negatywnie ocenia też zmniejszenie liczby godzin religii do jednej tygodniowo od września 2025 roku. Według nauczycieli zmiana ta odbije się nie tylko na uczniach, ale również na ich miejscach pracy. "Redukcja godzin może wpłynąć na ponad dziewięć tysięcy etatów katechetów" – ostrzegają.

Nowacka zaproponowała, by tracący pracę katecheci zaczęli uczyć tzw. edukacji zdrowotnej, co nie spodobało się członkom stowarzyszenia. "Dlaczego proponuje nam Pani przekwalifikowanie na nauczycieli edukacji zdrowotnej, choć wie doskonale, że promowane w jej ramach permisywne podejście do seksualności jest niezgodne z moralnością chrześcijańską i nie będzie przez nas ani popierane, ani nauczane?" – pytają członkowie SKŚ.