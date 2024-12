Zepsuty zamek w kurtce uratujesz bez problemu. Potrzebny ci będzie widelec

Widok zepsutego zamka boli szczególnie, jeśli ten dotyczy kurtki na zimę. Nie oznacza to jednak, że musisz się od razu wybierać na poszukiwanie nowej lub oddawać ją do naprawy. Nierzadko zamek można naprawić samodzielnie w domu. A do tego przyda się nam widelec. Macie pomysł, jak to zrobić? Wyjaśnijmy.