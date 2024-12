Na Wigilię chcesz założyć sweter? Oto, co zrobić, żeby nie przesadzić

Wiele osób co roku zastanawia się nad tym tematem. Czy Wigilia to czas na elegancką sukienkę i garnitur, a może stary dobry sweter z reniferkiem? Kluczowe jest to, żebyśmy wyglądali elegancko, czuli się wygodnie, ale też dobrali strój do okazji. Mamy dla was kilka rad, które pozwolą wam wyglądać pięknie i nie przesadzić w żadną ze stron.