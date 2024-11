Ile kosztuje wynajęcie Mikołaja do domu, przedszkola lub imprezę firmową?

"Wynajęcie Mikołaja to koszt od 200 do nawet 350 zł. Natomiast poza tymi dwoma dniami jest szansa, że za 5 minutową wizytę Mikołaja (najczęściej w drzwiach domu) zapłacimy 100 zł. To zazwyczaj usługi wykonywane przez osoby prywatne, mieszkające gdzieś w pobliżu. Najczęściej trzeba jednak przeznaczyć na wizytę około 200 zł. Wizyta taka trwa do 20 minut" – donosi "Głos Szczeciński".