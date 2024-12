Nowe zdjęcie, nowa nadzieja? Matka Krzysztofa błaga o kontakt

"Publikuję dziś zdjęcie osoby, która przypomina naszego syna. Jeżeli to Ty, Krzysztof, proszę, daj znać, że żyjesz. Jeśli ktokolwiek rozpoznaje tego mężczyznę, proszę o kontakt, by wykluczyć tę możliwość" – zaapelowała Agnieszka Dymińska, matka chłopca , która od ponad roku nieustannie poszukuje swojego syna.

Zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego. Rodzice nie ustają w poszukiwaniach

Ostatnio ojciec chłopca podzielił się wstrząsającym odkryciem. W jednym z przeszukiwanych miejsc wyłowił z wody worek ze zwłokami psa. "Od razu wiedziałem, że to jest ciało. Okazało się, że jakiś "człowiek" utopił psa. Zwierzę zostało zawinięte w koc, folię i włożone do sportowej torby" – napisał. Choć to zdarzenie nie miało nic wspólnego z poszukiwaniami syna, to jak zaznaczył, uświadomiło mu to, na jakie okrucieństwo może natrafić podczas poszukiwań.