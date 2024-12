Herbatka rumiankowa była hitem PRL-u

Rumianek redukuje stres i niepokój, charakteryzują go właściwości relaksujące. Co więcej, regularne spożywanie naparu z rumianku może również uspokoić nasze jelita. Regularne spożywanie naparu z rumianku przyczynia się do łagodzenia problemów trawiennych, takich jak na przykład uczucie pełności, niestrawność czy wzdęcia. Dodatkowo rumianek wzmacnia nasz system odpornościowy, co jest szczególnie ważne zimą.