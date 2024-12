Poważna awaria w zimowym raju Polaków. To były przeżycia nie do pozazdroszczenia

Jasná to największy ośrodek narciarski na Słowacji i popularne miejsce zimowego wypoczynku Polaków, ale dziś mówi się o nim z innych względów. 17 grudnia po południowej stronie Chopka doszło do awarii jednej z głównych kolejek linowych – A2 Kosodrevina-Chopok. Sytuacja ta zmusiła służby ratunkowe do przeprowadzenia skomplikowanej akcji ewakuacyjnej.