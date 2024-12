Ujawnili niepokojący raport o Chinach. "Największe wyzwanie dla bezpieczeństwa USA"

Mateusz Przyborowski

C hiny rozbudowują swoje siły nuklearne, zwiększyły presję militarną na Tajwan i wzmocniły więzi z Rosją w ciągu ostatniego roku – tego dowiadujemy się z najnowszego raportu Pentagonu, do którego dotarli dziennikarze "The Independment". Padają w nim niepokojące słowa o "największym wyzwaniu dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych".