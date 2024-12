Ale to nie wszystko, bo w Radomiu stawki za wywóz śmieci wzrosły dwukrotnie i gospodarstwa domowe muszą obecnie płacić 78 złotych miesięcznie, a mieszkańcy bloków prawie 80 zł.

W większości gmin opłatę za wywóz śmieci trzeba uiścić do 15. dnia każdego miesiąca, chociaż terminy jej opłaty są określane lokalnie przez samorządy .

Czy można być zwolnionym z opłat za śmieci? Ustawa daje samorządom możliwość udzielania ulg, ale szczegółowe warunki i mechanizmy ich przyznawania ustalane są przez poszczególne gminy.

Stołeczny samorząd wyszedł naprzeciw potrzebom seniorów. "Warszawska Pomoc Osłonowa" jest skierowana do osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza określonego progu. Program jest skierowany przede wszystkim do seniorów, którzy żyją samotnie, a którzy często mają bardzo niskie emerytury. Mogą one liczyć na częściowe zwolnienie z opłat za wywóz odpadów komunalnych.