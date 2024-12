Inflacja to słowo, które odmieniamy w ostatnich latach przez wszystkie przypadki, ale najchętniej... wyrzucilibyśmy je ze słownika. Z cenami masła doszło już do tego, że rząd postanowił zareagować i udostępnić zapasy z rezerw Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych .

Stare gazetki z Lidla. Ile kiedyś kosztował koszyk świąteczny?

Żeby zobaczyć, ile kilka lat temu kosztowało nas przygotowanie świąt, zerknęliśmy do starych gazetek Lidla, które wciąż krążą po sieci. Znaleźliśmy kilka z 2015 r., żeby wypełnić nasz wirtualny koszyk 16 produktami spożywczymi, które często kupujemy na święta. To pokazało nam, ile trzeba było wydać na święta prawie dekadę temu.

Jakie produkty wrzuciliśmy do koszyka? Wybraliśmy listę tych, które w zasadzie każdy dopisałby do swojej świątecznej rozpiski. Nasze grudniowe "must have" to: masło, jajka, ryba, wędlina, majonez, kukurydza, groszek, mąka, cukier, masa krówkowa, ser mascarpone, czekolada, mandarynki, napoje oraz olej.