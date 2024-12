Przygotowanie wyjątkowej kolacji wigilijnej to nie tylko radość, ale także wyzwanie – szczególnie dla osób starszych, które mogą mieć ograniczone środki na zakupy, zwłaszcza w obliczu rosnącej inflacji . Na szczęście, różnorodne promocje w sklepach spożywczych, takie jak te oferowane przez Carrefour, mogą być dużym wsparciem.

Carrefour przygotował specjalne świąteczne rabaty dla seniorów posiadających Kartę Seniora. W dniach od 16 do 19 grudnia mogą oni skorzystać z obniżek na kluczowe produkty świąteczne. Zniżki są również dostępne dla użytkowników aplikacji Mój Carrefour oraz karty PAYBACK.

Z Kartą Seniora te świąteczne produkty kupisz taniej

Największym hitem promocji w Carrefourze jest karp – tradycyjna ryba , bez której wielu Polaków nie wyobraża sobie wigilijnej kolacji. Dzięki Karcie Seniora można go kupić w wyjątkowo atrakcyjnych cenach: karp w całości kosztuje jedynie 1,49 zł za 100 g, a wersja patroszona dostępna jest za 2,69 zł za 100 g.

Promocje dotyczą innych popularnych produktów wigilijnych. Barszcz czerwony KRAKUS, w opakowaniu 1,5 l, dostępny jest z 20 proc. rabatem. Seniorzy mogą też zaoszczędzić na filetach śledziowych à la matias, które kosztują tylko 1,39 zł za 100 g – to aż 30 proc. taniej.

W ofercie znalazły się również owoce – pomarańcze w promocyjnej cenie 6,99 zł za 2 kg, co oznacza oszczędność 41 proc.

Karta Seniora w Carrefour i Auchan

Jak pisaliśmy w naTemat.pl karta Seniora w Carrefour daje dostęp do 10 proc. rabatu w wybrane dni tygodnia, a także do specjalnych promocji świątecznych. Można ją wyrobić w Punkcie Obsługi Klienta lub zarejestrować się online. Podobny program oferuje Auchan – ich Karta Skarbonka Senior zapewnia zwrot 1 proc. wartości zakupów i dodatkowe zniżki. Obie karty są dostępne bezpłatnie i można z nich korzystać zarówno w formie fizycznej, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Seniorzy mogą także skorzystać z Ogólnopolskiej Karty Seniora, która uprawnia do zniżek w tysiącach punktów na terenie całego kraju. Program obejmuje nie tylko sklepy, ale również usługi medyczne, kulturalne, rekreacyjne i edukacyjne.