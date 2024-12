Jak przekazują lokalne media, do eksplozji doszło wczoraj wieczorem. Wybuch w czteropiętrowym bloku przy ul. Zubrzyckiego 53 w Świętochłowicach (Górny Śląsk) wyrwał drzwi i okno balkonu mieszkania na I piętrze. Lecące z dużą prędkością szczątki zniszczyły zaparkowane pod blokiem samochody .

Na początku nie było wiadomo, czy eksplozja nie uszkodziła konstrukcji budynku. Ewakuowano z niego 40 osób. Okazało się, że zniszczeniu uległo tylko jedno mieszkanie, pozostali mieszkańcy mogli powrócić na noc do swoich domów. Oględzin i analizy dokonali przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Sezon grzewczy szczególnie niebezpieczny

Jeśli chodzi o poszkodowanych w wyniku zatrucia tlenkiem węgla, to w okresie od 2013 do 2023 roku było to średnio 1387 osób rocznie. Liczba ofiar śmiertelnych wyniosła natomiast średnio 36 rocznie. Przyczyną zatrucia najczęściej było nieprawidłowe działanie urządzeń grzewczych, elementów ich wyposażenia lub niesprawność przewodów kominowych.