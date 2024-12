Jeśli ktoś w tym momencie myśli o tym, by Nowy Rok przywitać w Chełmie, musi liczyć się z tym, że nie będzie miał gdzie przenocować. Wszystko wskazuje na to, że pomiędzy 31 grudnia 2024 a 1 stycznia 2025 miasto w województwie lubelskim czeka prawdziwe oblężenie.

W tym roku sylwestra organizuje tam TV Republika. Dla prawicowej stacji Tomasza Sakiewicza to debiut. A im bliżej tego wydarzenia, ludzie zastanawiają się, czy wybór ich miasta na pewno był dobry. I nie chodzi o to, że Chełm leży tuż przy granicy z Ukrainą. Miasto liczy ok. 60 tys. mieszkańców. Jest dużo mniejsze niż Toruń (ok. 191 tys.) czy Chorzów (ok. 100 tys. mieszkańców), gdzie również odbędą się sylwestry konkurencyjnych stacji telewizyjnych.