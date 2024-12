– Mamy dwie kategorie spraw, które ta ustawa ma rozstrzygnąć. Jedną z nich jest stwierdzenie ważności wyboru prezydenta RP zgodnie z Konstytucją. I tutaj propozycja będzie taka, żeby robiło to całe zgromadzenie Sądu Najwyższego, bez oczywiście izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, bo to jest ta izba, która budzi wątpliwości – mówił Hołownia. I wyraził chęć pojednania w imię prawidłowości przeprowadzenia wyborów.

– Jeżeli mamy zabezpieczyć wybory, to musimy – każdy z nas – zrobić niestety krok do tyłu. Pan prezydent musi zrobić krok do tyłu i uznać, że jeżeli są takie wątpliwości, co do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, to powinien odpuścić – tak mówi o tym, czego oczekiwałby od prezydenta. Ale i sam coś oferuje.