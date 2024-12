Czy w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte? O tym musisz pamiętać

W najbliższą niedzielę, 22 grudnia 2024 roku, sklepy będą otwarte. Jest to ostatnia niedziela handlowa w tym roku, co stanowi doskonałą okazję do zrobienia świątecznych zakupów. Trzeba jednak pamiętać o jednym ważnym szczególe. A co ze sklepami w Wigilię? Otwarte będą do godziny 14:00.