Co tak naprawdę oznacza azyl dla Romanowskiego na Węgrzech? "To akt wrogi wobec Polski"

Łukasz Grzegorczyk

A zyl polityczny dla Marcina Romanowskiego na Węgrzech to dopiero początek przepychanki o to, co dalej stanie się z byłym wiceministrem sprawiedliwości. Co w ogóle oznacza decyzja Węgrów? – To jest zwyczajnie akt wrogi wobec Polski – mówi dla naTemat prof. Aleksander Cieśliński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.