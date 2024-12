Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański w rozmowie z TVN24 przedstawił plany rządu dotyczące udzielenia azylu Romanowskiemu na Węgrzech . Polska zamierza zwrócić się do Komisji Europejskiej , która może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Trybunał, jeśli uzna, że Węgry naruszyły przepisy, może nałożyć na Budapeszt karę finansową za brak przestrzegania zasad praworządności.

Marcin Romanowski otrzymał azyl na Węgrzech

Victor Orbán: "To nie decyzja premiera"

Premier Węgier Viktor Orbán, pytany o sprawę Romanowskiego w Brukseli, gdzie uczestniczył w szczycie UE, wyjaśnił, że kwestia udzielenia azylu jest częścią procedury prawnej, w którą sam nie jest zaangażowany. "To jest proces prawny, który trwa. O co wam chodzi?" – odpowiedział zdawkowo dziennikarzom.. Dodał również, że "to nie jest decyzja premiera".