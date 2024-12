Taco Hemingway zagra w 2025 roku tylko jeden koncert. Wiemy, kiedy i gdzie

Ola Gersz

F ani Taco Hemingwaya mają duże powody do radości. Nie dość, że raper właśnie wydał zremasterowaną wersję "Trójkąta warszawskiego" w dziesiątą rocznicę premiery kultowego krążka, to jeszcze ogłosił, że wystąpi na Bittersweet Festival w Poznaniu. Będzie to jego jedyny koncert w 2025 roku.