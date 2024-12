Nowy obowiązek dla części polskich kierowców. Ministerstwo już zabrało głos

Mateusz Przyborowski

Z daniem Parlamentu Europejskiego powtarzanie co 5 lat badań lekarskich dla kierowców powyżej 70. roku życia mogłoby zostać uznane za dyskryminację osób starszych. Propozycja Komisji Europejskiej została niedawno odrzucona, a teraz do sprawy wróciła posłanka KO Małgorzata Gromadzka. Co na to resort infrastruktury?