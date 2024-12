1. Zestawy kosmetyczne

Zestaw kosmetyków to uniwersalny prezent – świetnie sprawdzi się zarówno dla niej, jak i dla niego. W drogeriach znajdziesz wiele propozycji w przystępnych cenach. Na przykład w Hebe produkty marek takich jak Paese, Bielenda czy Solverx można kupić w bardzo korzystnych cenach.

2. Książka

Książka to klasyczny pomysł na prezent. Jeśli nie znasz dokładnych preferencji obdarowywanej osoby, postaw na literaturę ogólną – może to być np. biografia znanej osoby. W Empiku znajdziesz teraz liczne promocje, a zakładka "Prezenty do 100 zł" pomoże w szybkim wyborze. Przykłady? Biografia "Pierwsza Dama. Jolanta Kwaśniewska" kosztuje 49,99 zł, a nowość "Męskie gadanie" – 53 zł.