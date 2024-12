Szybko dobiegli do niego medycy sztabu Torino, którzy od razu zasygnalizowali konieczność zmiany zawodnika. Sebastian Walukiewicz nie był w stanie sam zejść z murawy, ale przytomności nie stracił. Po kilku minutach od zdarzenia został zniesiony z boiska.

"Na ten moment brak informacji, co dokładnie się stało. Na powtórkach telewizyjnych było jednak widać, że Walukiewicz ma problemy z oddychaniem" – czytamy w serwisie Eurosportu .

Przypomnijmy, że Sebastian Walukiewicz (jako jeden z niewielu obrońców) ma na koncie gola dla reprezentacji. Zdobył go w meczu z Ukrainą . W kadrze zagrał 9 razy.

Koniec kariery we Włoszech?

Medycy go odratowali i zalecili wszczepienie kardiowertera-defibrylatora. A to oznacza, że Bove będzie dalej mógł grać w piłkę, ale już nie we Włoszech, gdzie zabraniają tego wspomniane wcześniej przepisy.