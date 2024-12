– Oczywiście Kevin będzie w święta z widzami Polsatu , to zawsze jest nasz drobny prezent dla wszystkich naszych widzów, którzy po prostu uwielbiają oglądać ten film w tym konkretnym dniu – przekazał w rozmowie z portalem Tomasz Matwiejczuk, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i rzecznik prasowy Grupy Polsat Plus.

O czym jest "Kevin sam w domu"?

Film opowiada historię ośmioletniego Kevina ( Macaulay Culkin ), który przez przypadek zostaje sam w domu, gdy jego rodzina wyjeżdża na święta do Francji . Opuszczony chłopiec musi poradzić sobie bez dorosłych, a jego dom staje się celem dwóch niezdarnych złodziei (Daniel Stern i Joe Pesci).

To komedia o małym bohaterze, który z pomysłowością, sprytem i odwagą broni swojego domu przed niezbyt rozgarniętymi włamywaczami. Produkcja od lat nieprzerwanie bawi kolejne pokolenia.

Polsat tylko raz nie wyemitował "Kevina sam w domu" w Wigilię

Polsat zapoczątkował tradycję emisji "Kevina sam w domu" w wigilijny wieczór (zwykle o godzinie 20:00), tylko raz zdarzyło się, że film nie trafił na antenę. Miało to miejsce w 2010 roku i wywołało falę niezadowolenia wśród widzów. Na Facebooku pojawiły się wtedy liczne wpisy krytykujące tę decyzję.

Od tamtej pory stacja co roku niezmiennie emituje kultową produkcję. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Nielsen, "Kevin sam w domu" to najczęściej oglądany film w czasie świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Co roku przyciąga średnio około 4,5 miliona widzów przed telewizory.