Trump ma spotkać się wkrótce z Putinem

– Te szalone wojny, w które jesteśmy zaangażowani. Jedną z rzeczy, które chcę zrobić, i to szybko, jest zakończenie tej wojny. Prezydent Putin powiedział, że chce się ze mną spotkać tak szybko, jak to możliwe. Musimy na to poczekać, ale musimy zakończyć tę wojnę. Ta wojna jest straszna, straszna jest liczba żołnierzy ginących każdego dnia – powiedział Donald Trump w niedzielę w Phoenix w stanie Arizona.

Putin też zaczął mówić o kompromisie ws. Ukrainy

– Kiedy moi odpowiednicy (z innych krajów-red.) wyrażają obawy co do działań Trumpa w Ukrainie, uśmiecham się i mówię: spróbujcie zabrać Trumpowi coś, co uważa, że należy do niego – podsumował.