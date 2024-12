Zaginiona to 23-letnia Weronika Jędras, mieszkanka Katowic. Dziewczyna jest studentką jednej z wrocławskich uczelni. Zaginęła 17 grudnia po tym, jak wsiadła do pociągu odjeżdżającego z Dworca Głównego we Wrocławiu. Skład zmierzał do Szklarskiej Poręby na Dolnym Śląsku.