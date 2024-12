Instytut dodaje, że od piątku może nastąpić obniżenie temperatury powietrza. Wynika to z najnowszych prognoz numerycznych w średnioterminowym okresie. Choć odczujemy ochłodzenie, to temperatura dalej będzie wysoka jak na trzecią dekadę grudnia.

Jaka pogoda na Wigilię?

Pierwszy dzień świąt to podobna aura jak w Wigilię. Tego dnia pojawi się duże lub nawet całkowite zachmurzenie oraz opady deszczu, a także mżawki. Opady śniegu powinny pojawić się w górach.

Z kolei prognoza na drugi dzień świąt nie jest pewna. Według europejskiego modelu ECMWF czeka nas duże ochłodzenie. Co innego pokazuje amerykański model GFS, który wręcz wskazuje dalsze ocieplenie. Co więcej, może ono utrzymać się do końca miesiąca – podaje Wirtualna Polska. IMGW wskazuje, że ten drugi scenariusz jest o wiele bardziej prawdopodobny. Wcześniejsze prognozy także wskazywały, że szanse na białe święta 2024 w Polsce są bardzo małe.