Pogoda przed świętami

W niedzielę, czyli pierwszy dzień kalendarzowej zimy , do godziny 15:00 obowiązują alerty pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów śniegu. Ostrzeżenia wydano województwie dolnośląskim dla powiatów kłodzkiego, karkonoskiego, lwóweckiego Jeleniej Góry. Na wysokościach powyżej 800 m n.p.m. spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 10–15 cm.

Synoptycy przewidują także silny wiatr dla północnej części województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Do późnego wieczora w tych regionach podmuchy mogą osiągać prędkość nawet 75 km/h, a w górach – aż 110 km/h, co będzie skutkować zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Najniższe temperatury przewidywane są na południowym wschodzie kraju – termometry mogą tam wskazać nawet -4°C. W pozostałych regionach będzie nieco cieplej, od 5°C do 8°C.