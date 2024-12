Mleko mleko UHT 1,5 proc. Krasula jest dostępne w ofercie "4+2". W ramach tej okazji, kupując cztery kartony, kolejne dwa dostaniemy za darmo. Dzięki temu cena jednej sztuki wynosi 2,19 zł, co jest doskonałą okazją, zwłaszcza jeśli planujemy pieczenie ciast na święta . Kolejną atrakcyjną ofertą jest margaryna Kasia. Kupując dwie kostki, kolejne dwie dostaniemy gratis. Promocyjna cena jednej sztuki w tej akcji to 1,99 zł.

Kinder Joy objęto ofertą "2+1", a figurki karmelowe w czekoladzie Goplana oraz figurki-Mikołaje Inco dostępne są w promocji "3+1 gratis". To świetna okazja, by zaopatrzyć się w świąteczne łakocie w wyjątkowo korzystnych cenach.

Zakupy można zrobić jeszcze w poniedziałek i wtorek. Czasu pozostało niewiele, ale sklepy Dino będą otwarte w poniedziałek, 23 grudnia aż do godziny 23.00. Natomiast w Wigilię sklepy Dino zamkną się o 13.30.

Halibut zamiast karpia na wigilijnym stole

Halibut ma zwartą, mniej ościstą strukturę mięsa, co czyni go świetną propozycją dla dzieci i osób, które wolą uniknąć ości. Można go przygotować na wiele sposobów – ugotować na parze, usmażyć lub upiec w piekarniku. Opakowanie o wadze 450-500 g kosztuje 37,99 zł.