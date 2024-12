Halibut to idealny wybór dla osób ceniących delikatny smak i prostotę przygotowania. Ma zwarte, mniej ościste mięso w porównaniu z karpiem, dzięki czemu świetnie sprawdzi się jako propozycja dla dzieci i osób, które na talerzu wolą uniknąć wybierania ości. Można go przygotować na wiele sposobów: ugotować na parze, usmażyć lub upiec w piekarniku. Halibut to doskonała opcja dla tych, którzy chcą postawić na coś lżejszego, ale równie smacznego na wigilijnym stole.