Rossmann tnie o połowę ceny ikony w świecie kosmetyków. Ludzie wykupują na ostatnią chwilę

Rossmann przed Świętami zaszalał, zapewne po to, by zapominalscy zdążyli kupić prezenty na ostatnią chwilę. W ofercie znajdziecie wodę perfumowaną dla kobiet Calvin Klein Euphoria o pojemności 100 ml, dostępną w rewelacyjnej cenie 139,99 zł. To ogromna okazja, szczególnie zważając na fakt, że jej standardowa cena wynosi aż 299,99 zł. Zdążycie do sklepu przed Wigilią.