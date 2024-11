Prezenty na Święta z Action – ranking dla oszczędnych

1. Skórzany portfel

Czyli prezent, z którego ucieszy się praktyczny mężczyzna. Jego wielką zaletą jest to, że wykonany jest z naturalnej skóry, co sprawia, że będzie służył dłużej, a jego tekstura nadaje mu elegancji i dobrego stylu. Poza tym portfel posiada blokadę RIFD na wszystkie karty, drobne pieniądze i banknoty.

W tej cenie do 26 listopada, cena regularna to 21,95 zł.

2. Zestaw do malowania w walizce

To prezent, który pobudzi kreatywność, twórcze działanie i niewykluczone, że oderwie maluchy na chwilę od smartfona czy tableta. Z tego zestawy ucieszą się zarówno młodsze, jak i starsze dzieci, ale niewykluczone, że także dorośli z zamiłowaniem do sztuki. Zestaw jest bardzo ciekawie pomyślany, bo wszelkie akcesoria do malowania, rysowania i szkicowania zamknięte są w drewnianej walizce, co sprawia, że prezent wygląda szczególnie elegancko.