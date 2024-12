Lista lęków na lotnisku jest bardzo długa. Można się spóźnić na lot, zapomnieć dokumentów, mieć zbyt duży bagaż, albo napotkać na kolejkę. Do tego spisu Ryanair dołożył właśnie kolejną pozycję. Co w momencie, kiedy karta pokładowa nie wyświetli się na telefonie?

Ryanair zadrwił z pasażerów. Żartuje, że mają iść na piechotę przez 22 dni

Pasażerowie Ryanaira bardzo chętnie oznaczają go w kolejnych swoich wpisach czy filmikach, mając nadzieję, że być może to właśnie z nich pośmieje się tym razem przewoźnik. Taki crninge marketing (promowanie się żenadą, lub po prostu obrażaniem innych) w wydaniu irlandzkiej linii lotniczej jest bowiem powszechny, a ludzie naprawdę tego chcą .

Odpowiedź przewoźnika była natychmiastowa. "Nie" – poinformowano. Chwilę później zasugerowano, że pasażerowie będą musieli iść pieszo. W tym momencie dodano screen z Google Maps, na którym pokazano, że spacer do miejsca docelowego trwałby ponad 22 dni. I właśnie to rozbawiło internautów. Materiał szybko stał się hitem sieci. Do 23 grudnia wyświetlono go ponad 5 milionów razy.