Jak zapakować prezent? Oto najłatwiejszy sposób

Pakowanie prezentów wcale nie jest takie trudne. Często podchodzimy do tego chaotycznie, bez wcześniejszego przygotowania i łatwo się frustrujemy, gdy nam nie wychodzi. Tymczasem, wystarczy pamiętać o kilku zasadach. Pomoże wam w tym filmik Eweliny Surlej – specjalistki od pakowania prezentów.

Jak wskazuje, by ułatwić sobie sprawę, najlepiej byłoby zaopatrzyć się w tekturowe kwadratowe bądź prostokątne pudełko i do niego schować przedmiot. Zapakowanie takiego kształtu w papier prezentowy będzie najłatwiejsze. A gdy nauczymy się na tym, przyjdzie pora na trudniejsze kształty.

papier do pakowania, taśma klejąca, taśma dwustronna, nożyczki.

Pakowanie prezentów może być proste i przyjemne, jeśli zastosujesz się do kilku podstawowych kroków. Przede wszystkim wybierz odpowiedni papier do pakowania; grubszy i mniej błyszczący będzie łatwiejszy w użyciu, podczas gdy cienkie, celofanowe papiery mogą sprawiać trudności.

Powinien on obejmować prezent z niewielkim zapasem na szerokości, a po bokach sięgać nieco powyżej połowy wysokości pudełka. Zbyt mała ilość papieru uniemożliwi dokładne owinięcie, natomiast zbyt duża spowoduje powstanie nieestetycznych fałd.

Przyklej początek papieru do środka pudełka za pomocą taśmy dwustronnej lub matowej taśmy typu „magic”, która jest mniej widoczna. Następnie ciasno owiń papier wokół pudełka i przyklej końcówkę w tym samym miejscu, dbając o to, by nie było luzu między papierem a pudełkiem.