Życzenia bożonarodzeniowe dla rodziny

3. Dla dziadków: „Kochani Dziadkowie, z okazji Świąt Bożego Narodzenia przesyłam Wam życzenia zdrowia, spokoju i ciepła. Niech Wasze dni będą pełne radości, a wnuki przynoszą Wam same powody do dumy! Mam nadzieję, że te Święta będą wyjątkowe i przyniosą Wam wiele uśmiechu. Dziękuję, że jesteście i zawsze nas wspieracie. Wesołych Świąt!”.

Życzenia bożonarodzeniowe dla przyjaciół

1. Dla bliskiego przyjaciela: „Hej [Imię]! Święta to czas, kiedy zatrzymujemy się na chwilę, by docenić, co mamy. Dziękuję Ci, że jesteś moim przyjacielem/przyjaciółką i zawsze mogę na Ciebie liczyć. Życzę Ci cudownych Świąt pełnych radości, smacznych pierników i spełnienia marzeń! Niech Nowy Rok przyniesie same wspaniałe przygody!”.