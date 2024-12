W Wigilię na klientów sieci Biedronka w Warszawie będzie czekać Ryszard Petru . Poseł Polski 2050 został zatrudniony na podstawie umowy zlecenie. W ramach manifestu na rzecz powrotu do dyskusji o utrzymaniu pracy w Wigilię będzie obsługiwał klientów aż do zamknięcia sklepu.

– Nie będę pracować na kasie dla fejmu, robię to, ponieważ byłem pytany, czy będę w stanie. To jest też forma pokazania, że jestem w stanie, a każdy gest rozpoczyna pewną dyskusję – powiedział w Radiu Zet znany z wolnorynkowych poglądów Petru.

Polityk nie ograniczy się jednak jedynie do obsługi klientów. Jego obowiązki obejmują również wykładanie towarów oraz przygotowanie pieczywa. – Będę robić to, co każdy kasjer w sklepie – deklarował w rozmowie z dziennikarzami Radia Zet.