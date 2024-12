Są nowe informacje o wigilijnym incydencie na Podlasiu. Już wiadomo, co mogło być przyczyną objawów zatrucia, które miała po Wigilii 14-osobowa rodzina spod Zambrowa. Prawdopodobnie chodzi o jedną substancję, która znalazła się w potrawach.

Potrawa wigilijna. Zdjęcie ilustracyjne Fot. MAREK LASYK/REPORTER

O zdarzeniu, do którego doszło 24 grudnia na Podlasiu informowała m.in. stacja RMF FM. Nowe fakty przedstawił Onet, który precyzuje, co dokładnie mogło stać się kilkunastu członkom rodziny z powiatu zambrowskiego.

Przypomnijmy, wszyscy trafili do szpitala po spożyciu wigilijnych potraw. To 14 osób w wieku od 3 do 78 lat. Wszyscy z podobnymi objawami zatrucia – bólami brzucha, wymiotami, zaburzeniami równowagi.

– Ze szpitala dostaliśmy informację, że w organizmach tych osób była marihuana – potwierdziła 25 grudnia sierż. szt. Agnieszka Ulman z zespołu prasowego podlaskiej policji.

Rodzina w szpitalu przez marihuanę w potrawach? Nowe informacje

Jak podaje Onet, to prawdopodobnie olejek konopny był przyczyną zatrucia rodziny. Portal potwierdził te doniesienia w dwóch źródłach. Olejek był w domu, ponieważ miała go używać do leczenia babcia, która zmarła blisko rok temu.

"Olejek był prawdopodobnie w pełni legalny, bo miał zostać przepisany oficjalnie przez lekarza. Wszystko wskazuje na to, że ktoś z rodziny przez pomyłkę użył go do przyrządzania wigilijnych potraw" – czytamy w Onecie. Wspomniane olejki mogą zawierać niewielkie ilości THC, odpowiadającego za odurzające właściwości konopi.

Taki składnik zawiera też marihuana, dlatego wyniki testów członków rodziny mogły wyjść pozytywne.

Według Onetu część członków rodziny już wyszła ze szpitala, ich życiu nic nie zagraża. Nieoficjalnie wiadomo też, że dom został przeszukany z udziałem psa tropiącego pod kątem nielegalnych substancji. Pobrano również próbki potraw z Wigilii.

Kiedy sprawa wyszła na jaw, od razu spekulowano, że ewentualne użyciu zakazanych środków mogło być spowodowane pomyłką. Ktoś mógł użyć marihuany zamiast konkretnej przyprawy do świątecznych potraw. Niektórzy żartowali, że wykorzystano ją zamiast... suszu do kompotu. Śledczy muszą znaleźć odpowiedź na kluczowe pytanie: skąd ewentualnie w tym domu wzięły się narkotyki.

