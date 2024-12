Jak podaje RMF FM, rodzina z miejscowości pod Zambrowem trafiła z kolacji wigilijnej prosto do szpitala. Z informacji "Faktu" wynika, że wszyscy członkowie tej rodziny mieli podobne objawy. Około godziny 17:00, po zjedzeniu świątecznych potraw, zaczęli narzekać m.in. na bóle brzucha, zaburzenia równowagi czy wymioty.

Na miejsce wezwano straż pożarną i pogotowie ratunkowe, ponieważ pierwsza wersja dotyczyła podejrzenia zatrucia czadem . Później strażacy to wykluczyli, a prawda o świątecznym incydencie okazała się zupełnie inna.

– Czternaście osób, w wieku od 3 do 78 lat, z jednej z miejscowości powiatu zambrowskiego, trafiło we wtorek do pobliskich szpitali, a ze szpitala dostaliśmy informację, że w organizmach tych osób była marihuana – potwierdziła 25 grudnia sierż. szt. Agnieszka Ulman z zespołu prasowego podlaskiej policji.