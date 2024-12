13-latka wyszła z domu w święta. Ślad po niej zaginął, jest ważny apel służb

To już kolejny przypadek zaginięcia w ostatnim czasie. Tym razem w tajemniczych okolicznościach zaginęła zaledwie 13-letnia Natalia Stawinoga. Wyszła w pierwszy dzień świąt z domu w Będzinie (woj. śląskie) i do tej pory rodzina nie wie, co się z nią stało.